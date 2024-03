Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: 2010-2011 kupası sonsuza dek müzemizde

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar ve yapılan açıklamalarla ilgili açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada, Trabzonlu siyasetçilerin, hangi partiye mensup olursa olsun, kendilerini destekleyen kitleleri yanıltarak toplumsal kutuplaşmaya ve çatışma ortamına neden olduğunu belirtti.

Özellikle 2010-2011 Şampiyonluk Kupası'nın tartışmalarının, açık ve doğru olmayan hedeflerle geniş kitlelere iletildiğini ve bu durumun büyük bir yalan olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, kupanın hukuki yollarla geri alınabileceği beklentisinin boşa vakit kaybı olduğunu ve bu tür yalanların, oy toplamak veya başka amaçlarla kitleleri manipüle etmenin bir tür ahlaksızlık olduğunu dile getirdi.

Son olarak, 2010-2011 şampiyonluk kupasının sonsuza dek kulüp müzesinde kalacağını ve herkesin ziyaret edebileceğini söyledi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bu ahlaksızlıktır"

"İçi boş spekülatif yalan"

"Kimse ceza almadı"

"Onanarak kesinleşti"

"Suçu ve suçluyu övüyorlar"

"Bu konuda susmayacağız"

Bugün Trabzon'da yaşanan olaylar üzerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor camialarını çatıştırmak için benzer şekilde provokatif eylem ve söylemlerde bulunan, parmak sallayıp, büyük camiaları tehdit edenlerin de amacı ve nihai hedefi de aynıdır. FETÖ Kumpası üzerinden bugüne kadar camiamıza yapılan saldırılara hukuk yolu ile mahkemelerde cevabımızı verdik. FETÖ artıklarına ve kripto mensuplarına ihtarımızdır: Sessizliğimiz ve suskunluğumuz toplumsal barışın korunması, 3 Temmuz Kumpasının toplum üzerinde yarattığı tahribatın etkilerini gidermeye yöneliktir. Ortaya atılan her iddiaya, söylenen her söze bir cevabımız vardır ve gerekli gördüğümüz her durumda gerekli cevabı da vereceğiz. Bizi tasfiye ettiğini, bu şekilde sesimizi kısabileceğini hayal edenler bilmelidir ki Silivri Zindanı'nda haykıran, hayatları pahasına haklılıklarını ve kulübümüzü savunan bizler asla bu konuda susmayacağız.