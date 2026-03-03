Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe için şampiyonluk çıkışı

Süper Lig'in 23-24. haftalarında oynanan Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında kritik puanlar kaybeden Fenerbahçe, sarı-lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Süper Lig’de şampiyonluk düğümü çözülmeye yaklaşırken eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sessizliğini bozarak camiaya moral verdi.

Sports Digitale'ye konuşan Aziz Yıldırım, liderin önündeki engelleri tek tek sıraladı.

"ZAMANINDA 9 PUAN GERİDEN DÖNDÜK"

Yıldırım, ligin henüz sonuçlanmadığını ve Galatasaray'ın önünde zorlu bir viraj bulunduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'nin geçmişteki başarısını hatırlatan Aziz Yıldırım şunları söyledi:

"Fenerbahçe zamanında 9 puan geriden döndü. Galatasaray; Beşiktaş deplasmanına gidecek, Trabzonspor deplasmanına gidecek, Göztepe deplasmanına gidecek. Her şeyi geçtim, bizimle de daha maçı var. Bunların hepsini de kazanıyorsa, olsun şampiyon. Ah vah etmeye gerek yok."