Didier Drogba'dan Victor Osimhen paylaşımı: Güçlü kal kardeşim

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turu ilk maçında sahasında İngiliz takımı Liverpool ile karşı karşıya gelen ve 1-0'lık skorla kazanan Galatasaray’da, taraftarlar Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için özel koreografi hazırladı.

OSIMHEN İÇİN ANLAMLI KOREOGRAFİ

Kuzey tribününde yapılan koreografide, Osimhen'in kucağında kızıyla yolda yürürken bir görseli bulunurken, sağ üst köşede de annesinin fotoğrafı yer aldı.

Koreografinin altındaki pankartta ise İngilizce olarak 'We are family and family is everything' yazıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Osimhen, hazırlanan koreografiyi gördükten sonra duygusal anlar yaşadı.

Taraftarlar ayrıca koreografi sırasında Nijeryalı futbolcu için tezahüratlarda da bulundu.

DROGBA'DAN DESTEK

Efsane futbolcu ve Osimhen'in idolü olan isim Didier Drogba da sosyal medyadan yıldız isme destek oldu.

2013-2014 yıllarından Galatasaray formasını giyen Drogba, Osimhen'e "Sana yanında bir aslan ordusu olduğunu söylemiştim. Başın sağ olsun ve güçlü kal kardeşim" mesajıyla destek çıktı.