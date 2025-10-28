Bahis skandalı Avrupa basınının gündeminde: Benzeri görülmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolu bazı hakemlerin bahis oynaması skandalıyla çalkalanıyor...

Öyle ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türk hakemliğindeki bahis skandalını duyurmasının yankıları bugün de sürüyor.

Patlak veren skandal, Avrupa'daki birçok basın kuruluşu tarafından da okuyucularına duyuruldu.

BAHİS SKANDALI AVRUPA BASININDAN: BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ...

Fransız Foot Mercato, “Yolsuzluk, yasaklı bahis, 371 hakem tespit edildi: Türk futbolu benzeri görülmemiş bir skandalla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

"YÜZLERCE HAKEM YASAĞA RAĞMEN BAHİS OYNAMAKLA SUÇLANIYOR"

Bir diğer Fransız gazetesi L'Equipe, haberi; “Türkiye’de yeni bir skandal: Yüzlerce hakem yasağa rağmen maçlara bahis oynamakla suçlanıyor” şeklinde okuyucularına duyurdu.

"TÜRKİYE'DE BÜYÜK HAKEM SKANDALI"

Alman gazetesi Bild ise, “Türkiye’de büyük hakem skandalı! Yüzlerce hakem maçlara bahis oynuyor” manşetini attı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun “Bugün Türk futbolu için bir dönüm noktası olacak” ifadelerini öne çıkarttı.

"TÜRK FUTBOLU BAHİS SKANDALI TEHDİDİ ALTINDA"

Kicker'da ise “Türk futbolu bir bahis skandalı tehdidi altında: Ulusal Futbol Federasyonu’na göre, profesyonel liglerde yüzlerce hakem maçlara bahis oynadı.” denildi.

"150'DEN FAZLA HAKEM HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI"

İngiliz Sky Sports, haberi dün akşam saatlerinde okuyucularına duyurdu.

İngiliz gazete, “Türk bahis skandalında 150’den fazla hakem hakkında soruşturma açıldı” manşetini attı ve Hacıosmanoğlu'nun “Türk futbolunun bir değişime ihtiyacı olduğunu biliyoruz” cümlelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'DE BİRÇOK KULÜP YABANCI HAKEM İSTİYOR"

İspanya’dan Mundo Deportivo, “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını duyurdu” ifadelerini kullandı.

İspanyol gazete haberde ayrıca, “Türkiye’de birçok kulüp sık sık hakem şikayetinde bulunur ve maçlarına yabancı hakem ister. Geçen sene Galatasaray-Fenerbahçe maçını Slovenyalı Vincic yönetti” hatırlatması da yaptı.

"MEGA HAKEM SKANDALI PATLAK VERDİ"

İtalyan La Gazzetta dello Sport, “Türkiye’de mega hakem skandalı patlak verdi: 371 kişinin bahis şirketlerinde açık hesabı var” manşetini attı.

"TÜRKİYE'DE SKANDAL..."

Portekizli Record gazetesinde; “Türkiye’de skandal: Federasyon, 300’den fazla hakemin bahis hesabı olduğunu açıkladı” denildi.