Abone ol: Google News

Bandırmaspor, Adana Demirspor'u farklı geçti

Bandırmaspor, 1. Lig'in 3. haftasında evinde Adana Demirspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 19:16
Bandırmaspor, Adana Demirspor'u farklı geçti

1.Lig'in 3.hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Bandırmaspor 4-0'lık skorla kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri Doyglas Tanque, Leandro Bacuna, Billel Messaoudi, Muhammed Gümüşkaya kaydetti.

BANDIRMASPOR, PUANINI 4 YAPTI

Bandırmaspor bu sonuçla ligdeki puanını 4'e yükseltirken, Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

Bandırmaspor haftaya deplasmanda Vanspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

Eshspor Haberleri