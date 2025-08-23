Bandırmaspor, Adana Demirspor'u farklı geçti

1.Lig'in 3.hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Bandırmaspor 4-0'lık skorla kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri Doyglas Tanque, Leandro Bacuna, Billel Messaoudi, Muhammed Gümüşkaya kaydetti.
BANDIRMASPOR, PUANINI 4 YAPTI
Bandırmaspor bu sonuçla ligdeki puanını 4'e yükseltirken, Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.
Bandırmaspor haftaya deplasmanda Vanspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.