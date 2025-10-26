Bandırmaspor - Esenler Erokspor maçında gol sesi çıkmadı

- Bandırmaspor, sahasında Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.
- Maçta Bandırmaspor iki oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı.
- Bu sonuçla Bandırmaspor 16, Erokspor ise 21 puana ulaştı.
1. Lig 11. hafta maçında Bandırmasapor sahasında Esenler Erokspor'u ağırladı.
17 Eylül Stadı'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.
Bandırmaspor'da 41. dakikada Dieumerci Ndongala ve 45+2'de Douglas Tanque direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor puanını 16 yaparken, Erokspor 21 yaptı.
SIRADAKİ MAÇLARI
Ligin sonraki haftasında Bandırmaspor deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak. Erokspor ise Çorum FK'yı ağırlayacak.