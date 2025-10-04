Abone ol: Google News

Bandırmaspor, Ümraniyespor'u mağlup etti

Bandırmaspor, 1. Lig'in 9. haftasında evinde Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 04.10.2025 16:45
Bandırmaspor, Ümraniyespor'u mağlup etti

1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.

17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor, 2-1 kazandı.

BANDIRMASPOR, İKİ GOLLE KAZANDI

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 81. dakikalarda Douglas Tanque kaydetti.

Ümraniyespor'un tek golünü 20. dakikada Batuhan Çelik attı.

ÜMRANİYESPOR, 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekipte Emre Kaplan, VAR incelemesi sonrası 32. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BANDIRMASPOR, PUANINI 14 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, ligdeki puanını 14'e yükselterek 6. sırada yer aldı. Ümraniyespor ise ligdeki 5. yenilgisini yaşarken 16. sırada konumlandı.

1. Lig'de gelecek hafta Bandırmaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Sarıyer'i konuk edecek.

