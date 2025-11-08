Abone ol: Google News

Bandırmaspor'a Boluspor karşısında tek gol yetti

Bandırmaspor, 1. Lig'in 13. haftasında evinde Boluspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 15:34
Bandırmaspor'a Boluspor karşısında tek gol yetti
  • Bandırmaspor, 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor'u 1-0 yendi.
  • Maçın tek golünü 48. dakikada Leandro Bacuna attı.
  • Bu galibiyetle Bandırmaspor üç maç sonra kazandı ve puanını 20'ye çıkardı.

1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan, 1-0'lık skorla ev sahibi Bandırmaspor oldu.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü, 48. dakikada Leandro Bacuna attı.

BANDIRMASPOR 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ligde üç maç sonra kazandı ve puanını 20 yaptı. Boluspor, 17 puanda kaldı.

Bandırmaspor, milli aranın ardından sahasında Çorum FK ile karşılaşacak. Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

