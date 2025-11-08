Bandırmaspor'a Boluspor karşısında tek gol yetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan, 1-0'lık skorla ev sahibi Bandırmaspor oldu.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü, 48. dakikada Leandro Bacuna attı.

BANDIRMASPOR 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ligde üç maç sonra kazandı ve puanını 20 yaptı. Boluspor, 17 puanda kaldı.

Bandırmaspor, milli aranın ardından sahasında Çorum FK ile karşılaşacak. Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.