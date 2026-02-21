Başakşehir, Alanyaspor'u iki golle geçti

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan konuk takım Başakşehir oldu.

İstanbul temsilcisi, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

BAŞAKŞEHİR'DEN İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 44. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.

Alanyaspor'un tek golü ise 67. dakikada Florent Hadergjonaj'dan geldi.

BAŞAKŞEHİR, DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Bu sonuçla Başakşehir, deplasmanda oynadığı son 5 maçta mağlubiyet yaşamadı.

İstanbul temsilcisi ayrıca 2016'dan bu yana ilk kez Alanya deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

ALANYASPOR, GALATASARAY DEPLASMANINDA

Puanını 36'ya yükselten Başakşehir haftayı üst sıralara yaklaşarak tamamlarken, Alanyaspor 26 puanda kaldı.

Gelecek hafta Başakşehir, Konyaspor'u konuk edecek; Alanyaspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.