Başakşehir - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı

Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında evinde Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Kritik maç golsüz eşitlikle sona erdi.
GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmada iki takım zaman zaman golü düşünmesine rağmen, mücadelede gol sesi çıkmadı.
Bu beraberlik sonrası Başakşehir 43, Antalyaspor 25 puana ulaştı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'de milli aradan sonra Başakşehir, Kocaelispor'a konuk olacak. Antalyaspor, Eyüpspor'u ağırlayacak.
