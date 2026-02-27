Başakşehir, Konyaspor'u ikinci yarıda yıktı

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, Konyaspor'u ağırladı.

Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Başakşehir'in gollerini 52 ve 61. dakikalarda Davie Selke kaydetti.

Bu sonuçla puanını 39 yapan Başakşehir, ligdeki bir sonraki maçında Göztepe'yi konuk edecek.

23 puanda kalan Konyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

BAŞAKŞEHİR: 2 - KONYASPOR: 0

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çiçek, Ogün Kamacı

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 76 Onur Bulut), Ba, Opoku, Operi, Umut Güneş (Dk. 90 Da Costa), Kemen (Dk. 90 Berat Özdemir), Yusuf Sarı (Dk. 69 Brnic), Shomorodov, Fayzullayev, Selke (Dk. 76 Onur Ergün)

Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk (Dk. 82 Gonçalves), Berkan Kutlu (Dk. 88 Svendsen), Bjorlo (Dk. 62 Muleka), Deniz Türüç (Dk. 82 Tunahan Taşçı), Bardhi (Dk. 63 Jo Jin-Ho), Olaigbe, Kramer

Goller: Dk. 52 ve 61 Selke (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 11 Opoku, Dk. 39 Selke, Dk. 40 Kemen (Başakşehir), Dk. 45 Kramer (Konyaspor)