Başakşehir, lige 3 puanla döndü

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Alanyaspor’u konuk eden Başakşehir, maçı 2-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini Mahmut Tekdemir ile Edin Visca kaydetti.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig, uzun bir aranın ardından dün oynanan karşılaşmalarla yeniden start almıştı.

Ligin 27. haftasında Başakşehir, Akdeniz ekibi Alanyaspor'u kendi sahasında ağırladı.

2-0 KAZANDI

İstanbul ekibi, Alanyaspor'u 64. dakikada Mahmut Tekdemir ve 79. dakikada Edin Visca'nın penaltıdan attığı gol ile 2-0 mağlup ederek, karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Böylece Başakşehir puanını 56'ya çıkararak 2. sıradaki yerini korurken; Alanyaspor ise 43 puanla 6. sırada kaldı.