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Başakşehir, lige 3 puanla döndü
Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Alanyaspor’u konuk eden Başakşehir, maçı 2-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini Mahmut Tekdemir ile Edin Visca kaydetti.
- Haber Merkezi
- 13.06.2020 - 20:27
Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig, uzun bir aranın ardından dün oynanan karşılaşmalarla yeniden start almıştı.
Ligin 27. haftasında Başakşehir, Akdeniz ekibi Alanyaspor'u kendi sahasında ağırladı.
2-0 KAZANDI
İstanbul ekibi, Alanyaspor'u 64. dakikada Mahmut Tekdemir ve 79. dakikada Edin Visca'nın penaltıdan attığı gol ile 2-0 mağlup ederek, karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Böylece Başakşehir puanını 56'ya çıkararak 2. sıradaki yerini korurken; Alanyaspor ise 43 puanla 6. sırada kaldı.