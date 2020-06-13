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    Başakşehir, lige 3 puanla döndü

    Başakşehir, lige 3 puanla döndü

    Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Alanyaspor’u konuk eden Başakşehir, maçı 2-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini Mahmut Tekdemir ile Edin Visca kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2020 - 20:27
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    Başakşehir, lige 3 puanla döndü

    Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig, uzun bir aranın ardından dün oynanan karşılaşmalarla yeniden start almıştı.

    Ligin 27. haftasında Başakşehir, Akdeniz ekibi Alanyaspor'u kendi sahasında ağırladı.

    2-0 KAZANDI

    İstanbul ekibi, Alanyaspor'u 64. dakikada Mahmut Tekdemir ve 79. dakikada Edin Visca'nın penaltıdan attığı gol ile 2-0 mağlup ederek, karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

    Böylece Başakşehir puanını 56'ya çıkararak 2. sıradaki yerini korurken; Alanyaspor ise 43 puanla 6. sırada kaldı.

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