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    Başakşehir, Shakhtar Donetsk'i tesislerinde ağırladı

    Başakşehir, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e antrenman tesislerini açtı.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 03:13
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    Başakşehir, Shakhtar Donetsk'i tesislerinde ağırladı

    Başakşehir, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştan dolayı sportif faaliyetlerini ülke dışında devam ettirmek zorunda kalan Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e çalışmalarını devam ettirebilmeleri için antrenman tesislerini açtı.

    "Shakhtar'ın her zaman yanındayız"

    Medipol Başakşehir Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Savaş bölgesi Ukrayna’dan ülkemize gelen ve çalışmalarını tesisimizde sürdüren FC Shakhtar ekibinin her zaman yanında olduğumuzu belirtmekten ve onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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