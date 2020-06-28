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    Başakşehir’den Mustafa Cengiz için pankart

    Medipol Başakşehir, sağlık sorunları nedeniyle çeşitli operasyonlar geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" pankart astı.
    • İHA
    • 28.06.2020 - 23:19
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    Başakşehir’den Mustafa Cengiz için pankart #1

    Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşı gelirken, ev sahibi ekip salık sorunları nedeniyle çeşitli operasyonlar geçiren sarı-kırmızılıların Başkanı Mustafa Cengiz’i unutmadı.

    "GEÇMİŞ OLSUN MUSTAFA CENGİZ BAŞKAN"

    Başakşehir, Başkan Cengiz için tribüne, "Mustafa Cengiz başkana geçmiş olsun dileklerimizle" pankartı astı.

    Başakşehir’den Mustafa Cengiz için pankart #2

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