Batuhan Karadeniz, Tuzla'yı finale taşıdı

TFF 2. Lig play-off mücadelesi yarı finalinde Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor finale yükseldi.

Türkiye 1. Lig'ine yükselmek için kıyasıya yarış sürüyor. Türkiye 2. Lig play-off karşılaşmasında Tuzlaspor ile Ankara Demirspor karşı karşıya geldi.

BATUHAN'DAN ÜST ÜSTE PENALTI GOLLERİ

İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı karşılaşmanın 62. dakikasında gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasında yapılan müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Batuhan Karadeniz takımını 1-0 öne geçirdi.

64. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasında Batuhan Karadeniz'e yapılan müdahale nedeniyle hakem ikinci kez penaltı noktasını işaret etti. Atışı kullanan Batuhan Karadeniz kendisinin ve takının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

TUZLA'NIN RAKİBİ MANİSASPOR OLDU

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Tuzlaspor finale yükseldi. Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, finalde Tuzlaspor'un rakibi oldu.

Final maçı 29 Temmuz salı günü Antalya Stadında oynanacak.