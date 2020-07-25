Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Batuhan Karadeniz, Tuzla'yı finale taşıdı

    TFF 2. Lig play-off mücadelesi yarı finalinde Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 10:58
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Batuhan Karadeniz, Tuzla'yı finale taşıdı

    Türkiye 1. Lig'ine yükselmek için kıyasıya yarış sürüyor. Türkiye 2. Lig play-off karşılaşmasında Tuzlaspor ile Ankara Demirspor karşı karşıya geldi.

    BATUHAN'DAN ÜST ÜSTE PENALTI GOLLERİ

    İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı karşılaşmanın 62. dakikasında gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasında yapılan müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Batuhan Karadeniz takımını 1-0 öne geçirdi.

    Batuhan Karadeniz, Tuzla'yı finale taşıdı #1

    64. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasında Batuhan Karadeniz'e yapılan müdahale nedeniyle hakem ikinci kez penaltı noktasını işaret etti. Atışı kullanan Batuhan Karadeniz kendisinin ve takının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

    TUZLA'NIN RAKİBİ MANİSASPOR OLDU

    Karşılaşmayı 2-0 kazanan Tuzlaspor finale yükseldi. Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, finalde Tuzlaspor'un rakibi oldu.

    Final maçı 29 Temmuz salı günü Antalya Stadında oynanacak.

    Görüş Bildir