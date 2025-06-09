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Haber Merkezi

Almanya futbol ligi Bundesliga'da sezonu şampiyon bitiren Bayern Münih'te oyuncular ve teknik heyet tatile çıktı.

Bavyera devinin yıldız ismi Alphonso Davies, tatildeyken Türk arkadaşının düğününe katıldı.

24 yaşındaki oyuncu, arkadaşlarını tebrik etmeden önce taktığı parayı gösterdi.

TÜRK ARKADAŞININ DÜĞÜNÜNE KATILDI: TAKISINI TAKTI...

Bu sırada kendisinin ismi biraz farklı şekilde olsa da, "Alfalonso Davies'ten de 500 euro. Teşekkür ederiz Alfalonso'ya." şeklinde anons edildi.

O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.