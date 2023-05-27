Bayern Münih'te Oliver Kahn ve Salihamidzic şampiyonluktan 15 dakika sonra kovuldu Bundesliga'da nefes kesen son maçlarda Bayern Münih, 89. dakikada Musiala'dan gelen golle şampiyon oldu. Buna rağmen Bavyera ekibinde iki yönetici birden görevinden alındı.

ensonhaber.com Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında varlık gösteremeden elenen Bayern Münih'in tek umudu lig şampiyonluğuydu. Julian Nagelsmann ile yolların ayrılması sonrası Thomas Tuchel'in üzerinde büyük baskı vardı. Bavyera ekibi, köln deplasmanında 89. dakikada Musiala'dan gelen golle birlikte 11. kez üst üste lig şampiyonu oldu. 15 dakika içinde ayrılıklar yaşandı Alman basınının birçok güvenilir kaynağından birden sürpriz haberler geldi. Şampiyonluktan sadece 15 dakika sonra Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic'in görevlerine son verildiği bildirildi. Nagelsmann'ın ayrılığında başrol oynadılar Yönetici Oliver Kahn ve CEO Salihamidzic, Nagelsmann'ın ayrılığında başrol oynayan isimlerdi. Şampiyonluğun Dortmund'un büyük hatası sonrası gelmesi de Bayern yönetiminde güven kaybının geri dönülemez şekilde oluştuğunun göstergesi oldu.