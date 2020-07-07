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    Belediye Başkanı'ndan Lung'a hemşehrilik teklifi

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 16:15
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    Belediye Başkanı'ndan Lung'a hemşehrilik teklifi #1

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'un evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Lung'a şaşırtan bir teklif sundu.

    Büyükkılıç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri'de yaşıyorsun. Türkçe'yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun. İlk 45 dakikadaki performansınla da yeniden gönlümüzü fethettin. Gel, fahri Kayserili hemşehrimiz ol." ifadelerine yer verdi.

    Belediye Başkanı'ndan Lung'a hemşehrilik teklifi #2

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