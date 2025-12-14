Beşiktaş, bir büyük maçta daha skoru koruyamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon büyük maçların tümünde öne geçmeyi başarsa da üstünlüğünü maçın sonuna taşıyamadı.

Mücadelenin ilk yarısı tempolu bir oyuna sahne olurken siyah-beyazlı futbol takımı, 18. dakikada Tammy Abraham ve 22. dakikada Vaclav Cerny'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Bordo-mavili takım, Gökhan Sazdağı'nın hatasını Ernest Muçi ile değerlendirdi ve 25. dakikada farkı 1'e indirdi: 1-2.

Bu golden 6 dakika sonra 31. dakikada Cerny bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Beşiktaş, 38. dakikada ise 10 kişi kaldı.

El Bilal Toure'nin Ozan Tufan'a yaptığı müdahaleden dolayı VAR'dan uyarılan hakem Ali Şansalan, pozisyonu kenarda izledikten sonra Malili oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıda ataklarının karşılığını alan Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov'un şutunda ceza sahasında Christ Oulai'ye çarpan top ağlara gitti ve ev sahibi ekip farkı 1'e düşürdü: 2-3.

Son anlarda birçok pozisyona giren bordo-mavili ekip, 84. dakikada Zubkov ile oyuna dengeyi getirdi: 3-3. Mücadele de bu skorla sona erdi.

İki farklı önde olmasına rağmen skoru koruyamayan siyah-beyazlı ekip, mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı ve puanını 26'ya çıkardı.

YİNE ÖNE GEÇTİ, SKORU KORUYAMADI

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında iki kez 2 farklı üstünlüğü eline alsa da skoru korumayı başaramadı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon lig ve Avrupa'da 7 kez öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü karşılaşma sonuna taşımakta zorlandı.

Süper Lig'de sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Samsunspor ve Trabzonspor mücadelelerinde ilk golü bulan Beşiktaş, bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, bu karşılaşmalarda muhtemel 18 puandan yalnızca 4'ünü cebine koydu.

UEFA Konferans Ligi play-off'unda Lausanne deplasmanında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

BÜYÜK MAÇLARDA İLK GOLÜ BULDU, KAZANAMADI

Beşiktaş, bu sezonun ligin ilk yarısında oynadığı büyük maçlarda öne geçmesine karşın sonunu getiremedi.

Derbide Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, rakibi uzun süre 10 kişi mücadele etse de maçtan 1-1 berabere ayrıldı.

Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide ise 2-0 üstün durumdan 10 kişi kaldıktan sonra 3-2 yenilen Beşiktaş, skor avantajını yine kullanamamıştı.

Trabzon deplasmanında 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, rakibi farkı 1'e indirse de yeniden gol bularak durumu 3-1'e getirdi. İlk yarının sonlarında 10 kişi kalan Beşiktaş, ikinci yarıda bordo-mavili takımın gollerine engel olamadı ve mücadeleden 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

CERNY'DEN 2 GOLLÜK KATKI

Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, Trabzonspor karşısında attığı 2 golle ön plana çıktı.

Bu sezon ligde 11 haftada 1 gol kaydeden Cerny, bordo-mavili ekip karşısında ise ilk yarıda 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Zorlu deplasmandaki ilk yarı performansıyla dikkati çeken hücum oyuncusu, ligdeki toplam gol sayısını da 3'e çıkardı.

ABRAHAM GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Siyah-beyazlı takımın santrforu Tammy Abraham, Karadeniz temsilcisi karşısında da golünü buldu.

Zaman zaman tartışmaların odağında olan İngiliz golcü, ligde Gaziantep FK maçının ardından Trabzonspor önünde de siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı.

Bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükselten Abraham, toplamda ise 22 maçta 12. kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Öte yandan Abraham, siyah-beyazlı formayla Trabzonspor'a gol atan ilk İngiliz futbolcu oldu.

TOURE KIRMIZI KARTLA ATILDI

Beşiktaş'ın Malili futbolcusu El Bilal Toure, mücadelenin ilk yarısında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Toure'nin Ozan Tufan'a yaptığı faulden dolayı oyun dururken hakem Ali Şansalan, VAR'dan uyarıldı. Kenara gelerek pozisyonu inceleyen Şansalan, müdahalesinden dolayı Toure'yi 38. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Toure, siyah-beyazlı formayla ilk kez kırmızı kart gördü.

SON 7 DEPLASMANDA YENİLMEDİ

Beşiktaş, ligde deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmada mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılar, konuk olduğu son 7 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başaran Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile dış sahada oynadığı maçlarda ise berabere kaldı.

Söz konusu 7 karşılaşmada siyah-beyazlılar, 15 puan topladı.

TRABZONSPOR'A 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, bordo-mavili rakibine karşı üst üste 5. maçında da mağlup olmadı.

Söz konusu son 5 maçta Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda da 1 kez karşılaşan tarafların randevusunda siyah-beyazlılar, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Beşiktaş, Karadeniz ekibine son olarak 2023-2024 sezonunda 3-0 kaybetmişti.