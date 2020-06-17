Beşiktaş, Boateng'in sözleşme uzatma maddesini kaldırdı

Fiorentina Kulübü ile görüşen Beşiktaş, Boateng'in sözleşmesinde bulunan, "10 resmi maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesinin kaldırılması için anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde İtalyan ekibi Fiorentina'dan Kevin Prince-Boateng'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ganalı golcünün kontratında ise "10 resmi maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse kiralık sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi yer alırken; 33 yaşındaki futbolcu, şu ana dek bu kriteri 6 maçta yerine getirdi.

Maaşı yüksek olan Boateng ile indirim yapmaması halinde yola devam etmeyi düşünmeyen siyah-beyazlı yönetim, bu nedenle Ganalı futbolcunun bu madde sebebiyle sözleşmesinin uzamasını da istemiyordu. Kartal'da yönetim, bu sorunu da çözdü...

MADDE KALDIRILDI

İtalyan ekibiyle bu konuyla ilgili görüşen Beşiktaşlı yetkililer, Fiorentina ile anlaşmaya vardı.

İtalyan yetkililerden, söz konusu maddeyle ilgili olarak anlayış bekleyen siyah-beyazlılar, olumlu yanıt aldı. Böylece Beşiktaş, kalan maçlarda Ganalı golcüden akıllarında soru işareti kalmadan faydalanabilecek.

BÜYÜK İHTİMALLE YOLLAR AYRILACAK

Öte yandan ilk geldiği dönemde birkaç maç sergilediği iyi performansla taraftarların beğenisini kazanan Ganalı golcü, ilerleyen zamanlarda ise bekleneni sergileyememişti.

Beşiktaş yönetimi, çok büyük bir sürpriz olmaması halinde sezon sonunda Boateng ile yolları ayıracak.