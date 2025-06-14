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Haber Merkezi

Beşiktaş'ın 12 Nisan'da yapılan 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyordu.

Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükselmişti.

DİVAN KURULU'NDA YUMRUKLU KAVGA

Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşamıştı.

Daha sonra ortalık bir anda karışmış, Yamantürk ve şoförü olduğu belirtilen şahıs Arat'a saldırmıştı.

O anlar kameralara saniye saniye yansırken bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"CAMİAMDAN ÖZÜR DİLERİM"

Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Tevfik Yamantürk, yaşanan olayla ilgili siyah-beyazlı camiadan özür diledi.

Yamantürk, özrünün Hasan Arat'a yönelik olmadığının altını da çizdi.

Yamantürk'ün sözleri şu şekilde:

“Camiamdan özür diliyorum. 12 Nisan’daki olayların yaşanmaması lazımdı. Benim o fotoğrafın içinde olmamam lazımdı. Kalpten özür diliyorum, kabul edin lütfen. Ben özrü o şahıstan değil, camiamdan diliyorum. 137 milyon euroluk borcu takip edeceğim. Bugün Divan Başkanı olarak son günüm.”

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