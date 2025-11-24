Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

- Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.
- Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
- Antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İDMANDAN NOTLAR
Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.
Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.