Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın VAR hakemi belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.

VAR KOLTUĞUNDA TURTAY OLACAK

AVAR'da ise Gökhan Barcın görev yapacak.

Dev mücadeleyi ise Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.