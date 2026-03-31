Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışma yapıldı.
ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ
Isınma koşularıyla başlayan idman, minyatür kale çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
