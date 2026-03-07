Zeynep Sönmez, Indian Wells’te elendi

ABD'de düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Zeynep Sönmez, dünya 22 numarası Anna Kalinskaya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya ikinci turda veda etti.
ABD'de düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası'nda heyecan yaşanıyor.
Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci turunda Zeynep Sönmez, Rus raket Anna Kalinskaya ile karşılaştı.
ZEYNEP ELENDİ
23 yaşındaki milli sporcu rakibine 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi.
Bu sonuçla milli tenisçi Zeynep Sönmez organizasyona veda etti.
TARİHE GEÇMİŞTİ
Zeynep, turnuvanın ilk turunda ABD'li tenisçi McCartney Kessler'i 7-6, 6-0 yenerek Indian Wells ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçi olma başarısını göstermişti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi