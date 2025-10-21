Beşiktaş ile Konyaspor 49. kez rakip olacak

- Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşılaşacak.
Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşılaşacak.
Ligdeki 48 maçın 27'sini siyah-beyazlı futbol takımı kazanırken 7 müsabakadan Konyaspor galip ayrıldı. Taraflar, 14 karşılaşmada üstünlük kuramadı.
Beşiktaş, söz konusu maçlarda 92 kez rakip fileleri havalandırırken Konyaspor 44 gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ, KONYA'DA DA ÜSTÜN
Siyah-beyazlı futbol takımı, Konya'ya konuk olduğu 24 lig maçında 9 galibiyet elde etti.
Konya'daki karşılaşmaların 10'u beraberlikle tamamlanırken ev sahibi, 5 müsabakadan galip ayrıldı.
Beşiktaş, deplasmanda rakip fileleri 35 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü.
BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ GALİBİYET
Siyah-beyazlı ekip, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini Konyaspor karşısında elde etti.
Beşiktaş, 1992-93 sezonunda İstanbul'daki müsabakada Konya temsilcisini 7-0'lık sonuçla geçmeyi başardı.
Siyah-beyazlılarla ligde oynadığı maçlardan 6'sını tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.