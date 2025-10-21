Beşiktaş ile Konyaspor 49. kez rakip olacak Süper Lig'de Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki 48 mücadelede siyah-beyazlıların galibiyetlerde 27-7, gol sayısında da 92-44 üstünlüğü var.

Göster Hızlı Özet Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşılaşacak.

Beşiktaş, geçmiş 48 maçta 27 galibiyet aldı ve toplamda 92 gol attı.

Konyaspor ise bu maçlardan 7'sini kazandı ve 44 gol kaydetti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşılaşacak. Ligdeki 48 maçın 27'sini siyah-beyazlı futbol takımı kazanırken 7 müsabakadan Konyaspor galip ayrıldı. Taraflar, 14 karşılaşmada üstünlük kuramadı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 92 kez rakip fileleri havalandırırken Konyaspor 44 gol kaydetti. BEŞİKTAŞ, KONYA'DA DA ÜSTÜN Siyah-beyazlı futbol takımı, Konya'ya konuk olduğu 24 lig maçında 9 galibiyet elde etti. Konya'daki karşılaşmaların 10'u beraberlikle tamamlanırken ev sahibi, 5 müsabakadan galip ayrıldı. Beşiktaş, deplasmanda rakip fileleri 35 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü. BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ GALİBİYET Siyah-beyazlı ekip, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini Konyaspor karşısında elde etti. Beşiktaş, 1992-93 sezonunda İstanbul'daki müsabakada Konya temsilcisini 7-0'lık sonuçla geçmeyi başardı. Siyah-beyazlılarla ligde oynadığı maçlardan 6'sını tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı. Eshspor Haberleri Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Erzurumspor FK, liglerin namağlup 6 takımından biri

Toprak Razgatlıoğlu, 14 yaşında kurduğu hayale ulaştı