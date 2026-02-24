Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Oh, ilk 3 maçta tarihe geçti

Göztepe kalesine adeta füze gönderen Güney Koreli yıldız, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 3 maçta fileleri havalandıran ilk futbolcu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı. Ayrıca Hyeon-Gyu Oh'un Göztepe karşılaşmasında attığı 4'üncü golde çektiği şutun 122 km/s hıza ulaştığı tespit edildi.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Güney Koreli golcü Hyeon-Gyu Oh, gelir gelmez fırtına gibi başladı.
Son olarak Göztepe kalesine adeta füze gönderen Güney Koreli yıldız, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 3 maçta gol atma başarısı gösterdi.
İLK 3 MAÇTA 3 GOL
Oh, böylelikle Beşiktaş formasıyla ilk 3 maçta gol atan ilk futbolcu ünvanını aldı ve kulüp tarihine geçti.
Başakşehir karşısında 1 de asist yapan 24 yaşındaki forvet, tam 4 gole de katkıda bulunarak siyah-beyazlılara Tammy Abraham'ın yokluğunu çabuk unutturdu.
122 KM HIZLA REKOR KIRDI
Hyeon-Gyu Oh'un Göztepe karşılaşmasında attığı 4'üncü golde çektiği şutun 122 km/s hıza ulaştığı tespit edildi.
Bu rakam, Süper Lig'de son 20 yılın en sert gol vuruşu olarak kayıtlara geçti.
'PUSKAS AYARINDA GOL'
Hyeon-Gyu Oh'un performansı Güney Kore'de büyük yankı uyandırdı. Siyah-beyazlı oyuncunun attığı golün, Puskas ayarında olduğunun altı çizildi.
Chosun'da yapılan haberde, "Oh, Beşiktaş'ın yeni silahı oldu. Oh, uzak mesafeden çarpıcı bir gol attı. Teknik direktör muhteşem golden o kadar etkilendi ki dizlerinin üzerine çöktü." ifadeleri kullanıldı.