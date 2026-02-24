Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Oh, ilk 3 maçta tarihe geçti

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Güney Koreli golcü Hyeon-Gyu Oh, gelir gelmez fırtına gibi başladı.

Son olarak Göztepe kalesine adeta füze gönderen Güney Koreli yıldız, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 3 maçta gol atma başarısı gösterdi.

İLK 3 MAÇTA 3 GOL

Oh, böylelikle Beşiktaş formasıyla ilk 3 maçta gol atan ilk futbolcu ünvanını aldı ve kulüp tarihine geçti.

Başakşehir karşısında 1 de asist yapan 24 yaşındaki forvet, tam 4 gole de katkıda bulunarak siyah-beyazlılara Tammy Abraham'ın yokluğunu çabuk unutturdu.

122 KM HIZLA REKOR KIRDI

Hyeon-Gyu Oh'un Göztepe karşılaşmasında attığı 4'üncü golde çektiği şutun 122 km/s hıza ulaştığı tespit edildi.

Bu rakam, Süper Lig'de son 20 yılın en sert gol vuruşu olarak kayıtlara geçti.

'PUSKAS AYARINDA GOL'

Hyeon-Gyu Oh'un performansı Güney Kore'de büyük yankı uyandırdı. Siyah-beyazlı oyuncunun attığı golün, Puskas ayarında olduğunun altı çizildi.

Chosun'da yapılan haberde, "Oh, Beşiktaş'ın yeni silahı oldu. Oh, uzak mesafeden çarpıcı bir gol attı. Teknik direktör muhteşem golden o kadar etkilendi ki dizlerinin üzerine çöktü." ifadeleri kullanıldı.