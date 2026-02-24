Trabzonspor'un golcüleri atmaya devam ediyor

Süper Lig'in 23. haftasını 48 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'un golcü futbolcuları Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi durdurulamıyor.

Süper Lig'de en son Gaziantep FK'yı deplasmanda Paul Onuachu ve Felipe Augusto'nun golleriyle 2-1 yenen bordo-mavili takımda, bu sezon gollere 3 oyuncu damga vurdu.

GOLCÜ ÜÇLÜ

Ligde 23 maçta rakip fileleri 45 kez havalandıran bordo-mavililerde Paul Onuachu, forma giydiği 20 karşılaşmada 17 golle takımının en skorer oyuncusu olurken, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

Onuachu'yu Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto ve Arnavut oyuncu Ernest Muçi takip etti.

Augusto 22 maçta 10, Ernest Muçi de 19 karşılaşmada 10 kez fileleri havalandırdı.

GOLLERİN YÜZDE 82'SİNİ ATTILAR

Onuachu, Augusto ve Muçi, takımlarının ligde attığı 45 golün 37'sini kaydederek bordo-mavili takımı üst sıralarda tuttu.

Trabzonspor'un gollerinin yüzde 82,2'sine imza atan Onuachu, Augusto ve Muçi, ligde 13 takımdan fazla gol attı.

ONUACHU, AFRİKA ULUSLAR KUPASI DÖNÜŞÜNDE GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Trabzonspor'da cezası ve Afrika Uluslar Kupası'na katılması nedeniyle 3 lig maçında takımdan uzak kalan Paul Onuachu, dönüşünün ardından kaldığı yerden gollerine devam etti.

Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında da iki gol kaydetti.

Trabzonspor'un 22. haftada Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği karşılaşma ile 2-1 kazanılan Gaziantep FK maçlarında 1'er kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı oyuncu, son 5 maçta 6 gole imza attı.

MUÇİ, SON 11 HAFTADA 10 GOL ATTI

Trabzonspor'da Ernest Muçi, özellikle son haftalarda takımına önemli skor katkısı yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin ilk günlerde eleştirilmesine karşın ısrarla forma şansı verdiği Arnavut oyuncu, son 11 haftada 10 gol kaydetmeyi başardı.

AUGUSTO'DAN İLK SEZONUNDA İYİ PERFORMANS

Trabzonspor'un sezon başında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Felipe Augusto, ilk sezonunda takımına önemli skor desteği verdi.

Brezilyalı futbolcu, 22 lig maçında 1517 dakika görev alırken 10 gol atmayı başardı.

TOPLAM 8 FUTBOLCU GOL ATTI

Trabzonspor'da 23 haftalık periyotta 8 oyuncu gol sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibinde Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Oleksandr Zubkov 3, Christ Inao Oulai 2 gol kaydetti.

Stefan Savic, Okay Yokuşlu ve takımdan ayrılan Danylo Sikan da birer kez rakip fileleri havalandırdı.