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- Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 17:43
Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona başlayan Beşiktaş, sakatlıklar nedeniyle zor günler geçirdi.
Yalçın, 9 oyuncunun sakatlanmasının ardından Şampiyonlar Ligi maçlarında sıkıntı yaşadı.
Ancak siyah-beyazlı ekipte sakatlar takımla çalışmaya başladı ve gözler Başakşehir maçına çevrildi.
Başakşehir ise Aykut Kocaman'ın istifa etmesinin ardından yerine genç teknik adam Emre Belözoğlu'nu getirdi.
Belözoğlu takımla çıkacağı ilk maçı kazanmak isterken, futbolcular alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.
Maçı izlemek isteyen futbolseverler, "Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya başladı.
Peki, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı 15 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.
Bu heyecan dolu müsabaka İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı BeıN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.