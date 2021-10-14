Haberler

Futbol Haberleri

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

9 oyuncusunun sakatlığı ile zor günler yaşayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?