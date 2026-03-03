Abone ol: Google News

Beşiktaş, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yayınlama:
Beşiktaş, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Haber Merkezi Haber Merkezi

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nun dördüncü ve son haftasında yarın sahasında Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat sürdü.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, RİZESPOR'U KONUK EDECEK

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Rizespor mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar