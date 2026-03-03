Beşiktaş, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nun dördüncü ve son haftasında yarın sahasında Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat sürdü.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.
BEŞİKTAŞ, RİZESPOR'U KONUK EDECEK
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Rizespor mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.
