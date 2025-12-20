Beşiktaş'a Rizespor karşısında tek gol yetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 17. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ile Recep Uçar’ın çalıştırdığı Rizespor, hakem Cihan Aydın’ın düdük çaldığı maçta Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, konuk ettiği rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

LİGDE BU SEZON İLK GOLÜ

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 64. dakikada Milot Rashica kaydetti.

Mücadelede Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Rashica, Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHA HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 4 maç sonra sahasında galibiyet almayı başardı.

Beşiktaş'ın evinde son galibiyet ligin 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada aldı.

Bu galibiyetle puanını 29 yapan Beşiktaş, sezonun ilk devresini averajla 5. sırada kapattı.

RECEP UÇAR YÖNETİMİNDE İLK YENİLGİ

Süper Lig'de 2 maç sonra mağlup olan Rizespor, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı ve 18 puanla 11. sırada yer aldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig'in sonraki haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek. Rizespor, Göztepe'ye konuk olacak.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Beşiktaş 1-0 Rizespor

90' Son dakikalarda Beşiktaş ceza sahasında bir karambol yaşandı. Top savunma tarafından güçlükle uzaklaştırıldı.

90' Taylan Antalyalı topu önünde buldu ve iyi bir şut çıkardı. Ersin güçlükle kornere çeldi.

90' Beşiktaş'ta Demir Ege'nin yerine Gökhan Sazdağı oyuna girdi.

89' Vaclav Cerny, sağ kanattan ceza sahasına girdi ve şutunu attı. Kaleci Erdem son anda kurtardı.

88' Beşiktaş'ta Rashica, Samet Akaydin'e yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

87' Rizespor'un bir penaltı beklentisi oldu ancak hakem VAR'ı dinlediğini işaret etti. Oyun devam ediyor.

85' Salih Uçan ve Emirhan Topçu oyuna girdi. Çıkan isimler Kartal ve Paulista.

83' Beşiktaş'ta Djalo sarı kart gördü.

80' Rizespor'da Sagnan da sarı kartla cezalandırıldı.

79' Halil Dervişoğlu oyuna girmesinden 1 dakika sonra sarı kart gördü.

78' Rizespor'da Olawoyin, Mithat ve Papanikolaou oyundan çıktı. Yerlerine Taha, Halil ve Taylan dahil oldu.

76' Demir Ege Tıknaz, çalımlarla ceza sahasına girdi ortasını yaptı. Top doğrudan auta gitti.

74' Emrecan Bulut, Rak Sakyi'nin yerine oyuna dahil oldu.

70' Ali Sowe, Ersin ile çok dar açıda karşı karşıya kaldı. Ersin açıyı kapattı top auta gitti.

67' Rizespor, kornerde gole bir kez daha çok yaklaştı. Arka direkte Papanikolaou topa dokunamadı.

64’ Gol… Beşiktaş 1-0 Rizespor (Rashica)

63' Qazim Laci ceza yayı civarından kaleye bir şut gönderdi. Top az farkla yandan auta gitti.

61' Rizespor'da Giannis Papanikolaou köşe vuruşunda kafayı vurdu. Yakın mesafeden gelen şut az farkla dışarı gitti.

60' Loide Augusto oyundan çıkarken yerini Zeqiri'ye bıraktı.

57' Loide Augusto, sakatlık geçiriyor. Hakem sedye işareti yaptı, Augusto oyuna devam edemeyecek.

55' Loide Augusto, sol kanattan içeriye katetti. Kaleye sert bir şut çıkardı. Top az farkla yandan auta gitti.

52' Beşiktaş ceza sahasına kısa paslarla girdi. Son hamlede Cerny topu kaleye gönderemedi.

51' Modibo Sagnan, uzak mesafeden şutunu attı. Top üstten auta gitti.

48' Rizespor'da Rak-Sakyi'nin ceza sahası içinden attığı şut direkten döndü!

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-0 Rizespor

45' Orkun Kökçü'den inanılmaz bir şut! Top üst direkten sahaya geri döndü.

45' Değişiklik şimdi gerçekleşti. Abraham'ın yerine Devrim Şahin oyunda.

44' Beşiktaş'ta Abraham bir sakatlık geçiriyor. Oyuna devam edemeyecek. Yerini birazdan Devrim'e bırakacak.

40' Beşiktaş köşe vurulu kullandı. Hakemin kararı kafa topunda Samet'e faul yapıldığı yönünde. Oyun durdu.

36' Beşiktaş son dakikalarda Rizespor yarı alanına oyunu yıktı.

34' Orkun Kökçü uzaklardan kaleyi düşündü. Top kaleci Erdem'den döndü.

31' Gabriel Paulista çok uzaktan kaleyi düşündü. Top üstten auta gitti.

30' Köşe vuruşunda Rizesporlu futbolcular vuruşu kalabalığın arasından yapmayı başardı. Savunmadan çizgide müdahale geldi ve GOL engellendi.

29' Rizespor sol taraftan korner kullanacak.

26' Beşiktaş topu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor.

23' Orkun, ceza sahasına koşu yapan Cerny'i gördü. Attığı pas doğrudan kaleciye gitti.

21' Beşiktaş Abraham ile gole çok yaklaştı. Abraham kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Erdem'i geçemedi.

19' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü yerde kaldı. Beşiktaş için duran top şansı.

17' Rizespor'da Olawoyin savunma arkasını denedi ancak top direkt olarak auta gitti.

11' Qazim Laci, ceza sahası dışından kaleyi denedi. Top az farkla yandan auta gitti.

10' Rizespor, sahasında topu dolaştırıyor.

9' Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz sarı kart gördü.

6' Beşiktaş, Rashica ile topu getirdi. Sağ kanattan gelen ortada Cerny topa vurdu, top üst ağlarda kaldı.

5' Beşiktaş, sağ taraftan bir köşe vuruşu kullandı. Djalo gelişine vurdu, top taca gitti.

3' Mücadele karşılıklı top kayıplarıyla başladı. İki takım da çok istekli.

1' Maç başladı.