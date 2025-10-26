Beşiktaş taraftarından puan kaybına tepki!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Beşiktaş tribünleri, takıma ve teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.

TARAFTAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Maçın son dakikaları oynanırken teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" diye tezahürat yapan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından tepkisini artırdı.

Siyah-beyazlı futbolcuları tribünlere çağıran Beşiktaşlı taraftarlar, "Maçtan sonra disko, otelde kumar var, şampiyonluk gitti aferin çocuklar" diye tezahürat yaptı.

"Sergen gelecek hesap verecek" sözleriyle siyah-beyazlı ekibin teknik direktörüne seslenen Beşiktaşlı taraftarlar, "Orkun, Sergen'i buraya getir" şeklinde bir süre daha tezahürat yaptı.

TARAFTAR SÖZ İSTEDİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından teknik direktör Sergen Yalçın, soyunma odasına gitti.

Beşiktaşlı taraftarların tezahüratları üzerine Sergen Yalçın, deplasman tribünün önüne geldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde iyi oyun ve galibiyet için Sergen Yalçın’dan söz istedi.

"AÇIKLAMA YAPMAK ÇOK ZOR"

Sergen Yalçın da tüm maçlara kazanmak için çıktılarını söyledi. Yalçın, taraftara yaptığı konuşmada, "Bu tür durumlarda, işler kötü gittiği zaman konuşmak çok zor. İlk defa olmuyor bu. Yaklaşık 4, 5 senedir aynı şeyleri yaşıyoruz. Açıklama yapmak çok zor. Biz böyle olmasını istemiyorum ama sonuçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz oyuncularla beraber. Zor bir sezon olacağını, acı çekeceğimizi söyledim. Önümüzde kolay bir sezon yok. Siz de benim gibi mevcut durumun farkındasınız" ifadelerini kullandı.