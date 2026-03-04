Felipe Augusto: Gol attığım için sevinçliyim

Türkiye Kupası A Grubu'nun 4. ve son haftasında Başakşehir'i deplasmanda 4-2 yenen Trabzonspor'da Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto, çeyrek finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Bordo-mavili takımda Felipe Augusto ile kaleci Onuralp Çevikkan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TUR ATLADIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Trabzonspor'un mücadeledeki ilk golüne imza atan Augusto, "Tur atladığımız için çok mutluyuz. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Sonlara doğru biraz sıkıntılı bir duruma girdik. Ancak sonrasında geri dönerek güzel bir galibiyet almayı bildik. Gol attığım ve takımıma yardım ettiğim için sevinçliyim. Farklı pozisyonlarda takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu da benim gelişimim için çok iyi bir durum. Kendimi geliştirdiğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"KUPA ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZDEN BİRİ"

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yollarına emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Brezilyalı santrfor, "Kupa önemli hedeflerimizden biri. Türkiye Kupası, ligde istediği süreyi bulamayan arkadaşlarımızın öz güven kazanmaları ve süre bulmaları adına da önemli. Ligde de en iyi yerlerde olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"ÇOK FAZLA KIRILMA ANI OLDU"

Trabzonspor'un 20 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan, taktik disipline bağlı kalarak önemli bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Zor bir maç olduğunu vurgulayan Onuralp, "Çok fazla kırılma anı oldu. Taktik disipline bağlı kaldık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Çok önemli bir galibiyet oldu. Mutluyum. Hedefimiz sonuna kadar devam edip kupayı almak." dedi.

"HER GÜN KENDİMİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Bordo-mavili formayı giymekten duyduğu gururu dile getiren 20 yaşındaki file bekçisi, "Her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Daha genç bir oyuncuyum. Her aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Geçen sene sakatlık yaşamıştım. Benim için biraz tatsız olmuştu. Ailem sürekli yanımdaydı. Mücadele ettim. Bugünleri görmek benim için çok büyük bir gurur." şeklinde görüş belirtti.