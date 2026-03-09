Beşiktaş, TFF'ye Galatasaray derbisi için başvuru yaptı

Derbide sahasında Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş'ta, hakem ve VAR ile ilgili tepkiler devam ediyor.

Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı maçın ardından bir açıklama yapmış ve TFF'ye seslenmişti.

Siyah-beyazlılar, derbi maçı sonrası VAR ile ilgili yaptığı açıklamada yer alan soruları, dilekçe olarak TFF'ye de gönderdi ve aynı soruları yöneltti.

BEŞİKTAŞ'IN TEPKİSİ DİNMİYOR

Siyah-beyazlılar, VAR odasında ve çevresinde kimlerin bulunduğu, bu alanların sesli ve görüntülü kayıt altına alınıp alınmadığı ve maç sırasında odada görevli olması gereken kişiler dışında birilerinin bulunup bulunmadığına ilişkin açıklama istedi.

Beşiktaş, ayrıca federasyon bünyesinde görev yaptığı belirtilen Portekizli VAR eğitmenlerinin maç esnasında VAR odasında yer alıp almadığı ve karar süreçlerine dahil olup olmadıkları konusunda da bilgi talep etti.

TFF'DEN AÇIKLAMA İSTENDİ

Siyah-beyazlı kulüp, söz konusu eğitmenlerin maç sırasında VAR merkezinde bulunmalarını gerektiren resmi bir görevleri olup olmadığının da açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın da bu hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu’na giderek yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığımız maç sırasında Riva'daki VAR merkezinde yaşananlarla ilgili aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini ivedilikle talep ediyoruz. VAR merkezinde ve çevresinde kimler bulunmaktadır, VAR odasını ve odanın bulunduğu koridoru sesli bir şekilde kayıt altına alan kamera veya kameralar bulunmakta mıdır? Portekizli VAR eğitmenleri, maç esnasında VAR odasında yer almakta mıdır? Eğer VAR odasında yer alıyorlarsa karar verme süreçlerine dahil oluyorlar mıdır? Eğitmen adı altında görev yaptıkları söylenen Portekizli eğitmenlerin maç esnasında orada olmalarını gerektiren federasyonda herhangi bir görevleri var mıdır? VAR merkezinin içinde veya koridorunda, maç oynandığı sırada orada bulunmaması gereken kişi veya kişiler var mıdır? Şeffaf ve adil bir yönetim sözüyle göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin sorularımıza hemen cevap vermesi elzemdir. Beşiktaş JK olarak; Galatasaray'la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep eder, bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız."