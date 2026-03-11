Kobe Bryant'ın rekorunu kırdı: Bam Adebayo 83 sayı ile NBA tarihine geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) dün tarihi bir gece yaşandı...

Miami Heat'in yıldız pivotu Bam Adebayo, Washington Wizards karşısında sergilediği olağanüstü performansla tarihe geçti.

Adebayo, salı gecesi Washington Wizards'a karşı oynanan mücadelede 83 sayı kaydederek NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan ikinci oyuncu oldu ve Kobe Bryant'ın 81 sayılık efsanevi performansını geride bıraktı.

BİR MAÇTA 83 SAYI ATTI: NBA TARİHİNE GEÇTİ

NBA tarihinde bir maçta daha fazla sayı atan tek isim ise hâlâ Wilt Chamberlain. Chamberlain, 1962 yılında kaydettiği 100 sayıyla ligin en unutulmaz rekorlarından birine imza atmıştı.

Heat, Adebayo'nun tarihi performansının damga vurduğu karşılaşmada Wizards'ı 150-129 mağlup etti.

Adebayo, tarihi gecede sahadan 20/43, üç sayı çizgisinin gerisinden 7/22 isabet buldu.

Serbest atış çizgisinde ise 36/43 gibi dikkat çekici bir performans sergileyen yıldız oyuncu, 42 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 9 ribaund ve 3 asistle tamamladı.

KOBE BRYANT'IN 81 SAYILIK REKORUNU KIRDI

Öte yandan NBA tarihinin en unutulmaz bireysel performanslarından biri, 22 Ocak 2006'da Kobe Bryant'ın Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayı olarak hafızalara kazınmıştı.

Bryant, o performansıyla NBA tarihinde 80 sayı barajını aşan ikinci oyuncu olmuştu. Adebayo'nun 83 sayılık performansı ise bu tarihi başarıyı geride bırakarak NBA tarihindeki en yüksek ikinci skor olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ REKORU 41 SAYI İDİ

Adebayo'nun performansı, aynı zamanda Miami Heat franchise tarihinin en yüksek sayılık maçı olarak da kayda geçti.

Kulübün önceki rekoru, 3 Mart 2014'te Charlotte Bobcats'e karşı 61 sayı atan LeBron James'e aitti.

Adebayo'nun bu maçtan önceki kariyer sayı rekoru 41 idi. Yıldız pivot, bu rekorunu karşılaşmanın ilk yarısında geçerek tarihi performansının sinyallerini erken verdi.