Beşiktaş ve Galatasaray'ın şampiyonluk primi belli oldu Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ve Galatasaray da dağıtılacak primi belirledi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışmaya başladı. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa 2 kat prim vereceğini açıklamasının ardından Beşiktaş ve Galatasaray da benzer bir hamle yaptı. Gözden Kaçmasın Ali Koç'tan futbolculara müjde: Şampiyon olursanız... Haberin Detayları Beşiktaş dolarla prim verecek Siyah-beyazlılar, üst üste alınan galibiyetlerin ardından oldukça motive bir şekilde yoluna devam ediyor. Rakiplerinin puan kaybetmesiyle zirveye yaklaşan Beşiktaş'ta, şampiyon olunması halinde kişi başı 100 bin dolar prim verileceği duyuruldu. Galatasaray her maç sonrası 10 milyon lira dağıtacak Galatasaray'da ise Dursun Özbek'in prim müjdesi verdiği öğrenildi. Liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılarda kalan son 5 maçın her birinde alınacak galibiyete 10 milyon lira verileceği kaydedildi.