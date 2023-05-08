Beşiktaş ve Galatasaray'ın şampiyonluk primi belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışmaya başladı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğa 2 kat prim vereceğini açıklamasının ardından ve da benzer bir hamle yaptı.

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Beşiktaş dolarla prim verecek

Siyah-beyazlılar, üst üste alınan galibiyetlerin ardından oldukça motive bir şekilde yoluna devam ediyor. Rakiplerinin puan kaybetmesiyle zirveye yaklaşan Beşiktaş'ta, şampiyon olunması halinde kişi başı 100 bin dolar prim verileceği duyuruldu.

Galatasaray her maç sonrası 10 milyon lira dağıtacak

Galatasaray'da ise Dursun Özbek'in prim müjdesi verdiği öğrenildi.

Liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılarda kalan son 5 maçın her birinde alınacak galibiyete 10 milyon lira verileceği kaydedildi.