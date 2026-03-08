Beşiktaş'ın evindeki yenilmezlik serisi son buldu

Beşiktaş, Süper Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla siyah-beyazlıların evindeki yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu.

Beşiktaş, derbiye kadar Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı son 7 maçta rakiplerine 3 puan izni vermemişti.

BEŞİKTAŞ'IN YENİLMEDİĞİ TAKIMLAR

Bu süreçte siyah-beyazlı takım; Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor ile berabere kalırken Rizespor, Konyaspor, Kayserispor ve Göztepe’ye karşı da galip geldi.