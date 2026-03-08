Beşiktaş'ın evindeki yenilmezlik serisi son buldu

Süper Lig’de sahasında oynadığı son 7 maçta mağlup olmayan Beşiktaş’ın bu serisi Galatasaray yenilgisiyle sona erdi.
Beşiktaş, Süper Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.
Bu sonuçla siyah-beyazlıların evindeki yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu.
Beşiktaş, derbiye kadar Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı son 7 maçta rakiplerine 3 puan izni vermemişti.
BEŞİKTAŞ'IN YENİLMEDİĞİ TAKIMLAR
Bu süreçte siyah-beyazlı takım; Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor ile berabere kalırken Rizespor, Konyaspor, Kayserispor ve Göztepe’ye karşı da galip geldi.
