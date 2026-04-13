Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, İngiliz ekiplerinin radarında!

Beşiktaş’ta patlama yapan Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girdi.

Transfer edildiğinde "yedek golcü olur" yorumlarıyla karşılaşan Oh, her geçen hafta bu önyargıları sahaya gömdü.

2 İNGİLİZ KULÜBÜ İZLEMEYE ALDI

Devre arasında Beşiktaş’ın 14 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Güney Koreli golcü, ceza sahasındaki hareketliliği, kafa topundaki etkinliği ve bitiricilik kalitesiyle Premier Lig kulüplerinin takibine girdi.

Özellikle Manchester United ve Tottenham’ın, yıldız oyuncuyu yakından izlediği öğrenildi.

Diğer yandan Oh’un performansın patlama noktası ise 2026 FIFA Dünya Kupası olabilir.

DÜNYA KUPASI'NDA DEĞERİNİ KATLAYABİLİR

Haziran ayında ABD, Kanada ve Meksika’da sahne alacak olan Güney Kore Millî Takımı’nın kilit ismi konumundaki Oh, turnuvada sergileyeceği futbolla piyasa değerini katlaması kuvvetle muhtemel isimler arasında gösteriliyor.

Teknik ekip ve yönetim, yapılan transferin sahaya çok olumlu yansımasından memnuniyet duyarken, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun Dünya Kupası’nda sergileyeceği performansı da şimdiden merakla bekliyor.

9 MAÇTA 6 GOL 2 ASİSTLİK PERFORMANS

Siyah beyazlıların 14 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Güney Koreli oyuncu, çıktığı 9 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak kısa sürede ödenen paranın hakkını verdi.