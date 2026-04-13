Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, top kapma ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.