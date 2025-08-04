Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreniyle belirlendi.

Buna göre iki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde lig etabında mücadele etmeye hak kazanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu turu geçmesi halinde play-off turuna yükselecek.

Siyah-beyazlılar, play-off turuna yükselmesi halinde Astana - Lausanne-Sport eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Öte yandan play-off turunda ilk maçlar 21 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 28 Ağustos'ta oynanacak.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Öte yandan Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off turundaki rakibi de belirlendi.

Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i elemesi halinde play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Play-off turu ilk maçları 21 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos'ta oynanacak. Başakşehir ilk maçında iç sahada rakibini konuk edecek.