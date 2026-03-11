Beşiktaş'ın talebine TFF'den cevap geldi: Dışarıya görüntü veremeyiz!

Hafta sonu oynanan derbinin ardından Beşiktaş ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında patlak veren VAR krizinin yankıları sürüyor.

Son olarak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı,Türkiye Kupası kura çekimi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Adalı, TFF'nin şu ana kadar kendilerine dönüş yapmadığını söyledi.

"TFF ÖLÜ TAKLİDİ YAPIYOR"

Adalı, "İlk defa olan bir şey değil. Bundan önce de TFF'ye müracaatlarımız oldu. Onlarda da geri dönüş olmadı. Ölü taklidi yapıyorlar." dedi.

Başkan Adalı, daha sonra ise MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya çağrı yaparak, "2 tane Portekizli VAR'daki arkadaşlar programa çıkacakmış. Bu işler bana komik geliyor. MHK Başkanı çıkıp izah etsin. Zor bir şey istemedik ki. Koridordaki kameraların kayıtlarını istedik. Bu kadar, zor değil. Bu işlere gerek yok, istediğimiz bir kamera görüntüsü. Televizyonlara çıkıp izah vermenin gereği yok. Bana göre bu suçluluk psikolojisi. Çıksınlar bakalım, ne söyleyecekler. İstediğimiz bir kamera görüntüsü, bu kadar." şeklinde konuştu.

"30 HAKEM BULAMIYORSAK YAZIKLAR OLSUN"

Maç kazanılır kaybedebilir. Maçla ilgili ağzımdan kimse bir şey duyamaz. Ancak, bundan sonraki maçlarda Beşiktaş'ın hakkının yenilmemesi için de sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz. Efendiliğimizi bozmadık, futbolun marka değerine aman zarar vermeyelim dedik. Bugüne kadar TFF'ye benim kadar yardımcı olan bir yönetim, camia yoktur. Onlardan istediğimiz basit bir görüntüydü. Maalesef şu saate kadar bir geri dönüş olmadı.



MHK'nın bu yapıyla başarılı olma şansı yok. Çok iyi bir insan, eğitimci ve asker olabilir ama bu işi yapıyor. İbrahim Başkanın bu ısrarını gereksiz buluyorum. Her başkan ekibindeki yöneticisinin arkasında durur, sahip çıkar ama bu öyle bir şey değil. Bu TFF'ye de Türk futboluna da zarar veriyor. 1.5 senedir hakem organizasyonu düzelmez mi! 80 milyonda 30 hakem bulamıyorsak yazıklar olsun bize. 1.5 sene genç arkadaşları eğitemedilerse, kusura bakmasınlar televizyonlara elin Portekizlilerini çıkarıp savunma yaptırmalarına gerek yok.

"GALATASARAY'IN DA YABANCI VAR TALEBİ VARMIŞ"

Başkan Adalı, son olarak ise Galatasaray'ın yabancı VAR talebiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Adalı, "Galatasaray'ın da yabancı VAR talebi varmış. 2 ay önce gündeme getirdiğimizde şu konuşmaları yapmamıza fırsat vermeselerdi. Kulüpler canları yanması ihtimali olduğunda bazı şeylere el atıyorlar. Sadece MHK'dan biz şikayetçi değiliz. 18 tane kulüp başkanını çağırsın, gizli oylama yaptırsın, ne demek istediğimi anlar. Kulüpler konuşamıyor. Problemleri, sıkıntıları var. Küme düşmeye oynayanlar var. Konuşursak daha mı kötü olur diyenler var. Sayın TFF Başkanı'ndan rica ediyorum, 18 başkanı toplasın, oylama yaptırsın gizli, çıkacak sonucu hep beraber görelim." ifadelerine yer verdi.

ADALI'YA CEVAP VERDİ: GÖRÜNTÜLERİ DIŞARI VEREMEYİZ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın sözlerine ise Türkiye Kupası'nda yapılan kura çekiminin ardından TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'dan cevap geldi.

VAR görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılmasının mümkün olmadığını belirten Otyakmaz, kulüp yöneticilerini federasyona davet etti.

Otyakmaz, "Dışarıya veremeyiz VAR görüntülerini. Buyursun gelsinler, birlikte izleyelim. Bundan sonraki dönemde iki tane takımdan birer yönetici gelsin, VAR odasındaki teknik bölümde otursun. Gelsin VAR odasında oturup beraber izlesinler. Baksınlar ne oluyor." dedi.

BEŞİKTAŞ'IN YAZISINI YOK SAYAMAYIZ: GELSİNLER İZLESİNLER

Kulüplerin VAR sürecini yerinde görmelerine izin vereceklerini vurgulayan Otyakmaz, şöyle konuştu:

"Ben kulüp başkanlığı yaptım. Böyle bir şey olabilir mi! Bu kadar insanı ilgilendiren bir işte aymazlık yapabilir miyiz? Lütfen güvensinler. Dışarıya görüntü falan veremeyiz. Beşiktaş'ın yazısını da yok sayamayız, uygun bir şekilde cevap vereceğiz.



Kim görmek istiyorsa gelsin, tüm yöneticilere kapımız açık. İki kulüp anlaşsınlar, VAR ile beraber izlesinler. Buna biz izin veriyoruz. Burada VAR protokolüne aykırı bir şey yok."