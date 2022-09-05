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    Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar serbest bırakıldı

    Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar serbest bırakıldı

    Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasında sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • 05.09.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 16:44
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    Beşiktaş, Süper Lig 'in 5. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti ve 13 puana ulaşarak liderlik koltuğunu Konyaspor'dan devraldı.

    Siyah-beyazlıların gollerini Muleka, Dele Alli ve penaltıdan N'Koudou atarken Başkent ekibinin Beridze ile bulduğu sayılar, puan için yeterli olmadı.

    Ligde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı ilk maçtan da puansız ayrıldı.

    12 maçtır 3 puana hasret kalan ve 1 puanla ligin son sırasında yer alan Ankara temsilcisinde gerginlik hat safhaya ulaştı, maçın ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

    Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar serbest bırakıldı İZLE

    Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar serbest bırakıldı #1

    Futbolculara uçan tekme

    Mete Kalkavan'ın son düdüğü çalmasının ardından sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun ve Salih Uçan'a uçan tekme attı, Beşiktaşlı futbolculara saldırmaya çalıştı.

    Araya giren futbolcular olayın büyümesini önledi, güvenlik görevlileri saldırganı saha dışına çıkardı.

    Olaylar sırasında bir taraftarla tartışan Josef de Souza ise kırmızı kart gördü.

    Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar serbest bırakıldı #2

    Serbest bırakıldı

    Sahaya atlayarak Beşiktaşlı oyunculara saldıran Berkay Ö. (20), mahkemeye sevk edilmek için gözaltına alınmıştı.

    Berkay Ö. hakkında, çıkarıldığı mahkemece ‘Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakma’ kararı çıktı.

    Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar serbest bırakıldı #3

    Savcılık itiraz etti

    AA'nın haberine göre; Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanması gerektiğinden bahisle B.Ö'nün serbest bırakılmasına itirazda bulundu.


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