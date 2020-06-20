Beşiktaş'ta 3 isimle daha yollar ayrılıyor

Geçtiğimiz günlerde Pedro Rebocho ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yönetimin; Douglas, Diaby ve Boateng ile de devam etmek istemediği öğrenildi.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta evinde Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan taraf olmuştu.

Siyah-beyazlılarda özellikle ilk 45 dakika boyunca oynanan oyundan memnun kalmadığını ifade eden teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını sert bir dille eleştirmiş ve, ''Hangi kafada sahaya çıktılar, hangi mentaliteyle oynuyorlar, inanılır gibi değil. azı şeyleri değiştireceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

4 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

Yeni sezon için kadro planlamasını yapan Kartal'da yönetim, ekonomik sorunlar nedeniyle yapılacak transferlerden önce takımdaki bazı isimlerle yolları ayırmak istiyordu.

Sergen Yalçın'ın da kararları doğrultusunda Beşiktaş'ta, Loris Karius ve Rebocho'nun ardından gidecek diğer isimler de belli oldu.

Siyah-beyazlı yönetim; Douglas, Abdoulay Diaby ve Kevin Prince Boateng ile de yollarını ayırmak istiyor.





HEDEF, GENÇ VE YERLİ İSİMLER

Takımın bütçesini indirmek için kılı kırk yaran Beşiktaş'ta yönetimin, yeni sezon için ekonomik sorunlar nedeniyle genç ve yerli isimlere yöneleceği de biliniyor.