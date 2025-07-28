Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık: Transferi tamamlamak için İstanbul'a geldiler

Shakhtar Donetsk yenilgisiyle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta, taşlar adeta yerinden oynadı.

Birçok oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanan Kara Kartal'da beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.

Siyah-beyazlıların en değerli isimlerinden biri olan Gedson Fernandes, Rusya'ya transfer olabilir.

RUSLAR, GEDSON İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş ve Spartak Moskova, Gedson Fernandes transferi için anlaşmaya çok yakın.

Ayrıca habere göre Spartak Moskova yetkilileri, Gedson Fernandes transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

BONSERVİSİNİN YARISI BENFICA'DA

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısını Benfica'dan 6 milyon euro karşılığında satın almıştı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde Portekiz'de Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını almak için görüşmelerde bulunmuştu.

Siyah-beyazlı formayla bugüne kadar 131 resmi karşılaşmada görev yapan Gedson Fernandes, 18 gol atarken 12 asistlik katkı sağladı.

Gedson Fernandes'in Beşiktaş'la Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.