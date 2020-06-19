Beşiktaş'ta, Boateng kadroya alınmadı

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, yarın akşam saat 21.00'de Denizlispor'a konuk olacak. Siyah-beyazlıların, kamp kadrosu da belli oldu.

Geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Süper Lig'in geri döndüğü ilk hafta sergiledikleri performans ve alınan sonuçla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Maç sonu teknik direktör Sergen Yalçın da özellikle ilk 45 dakika oynanan oyundan memnun kalmadığını ve bazı şeyleri değiştireceklerini dile getirmişti.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Siyah-beyazlılar ligin 28. haftasında ise yarın akşam 21.00'de Denizlispor'a konuk olacak.

Karşılaşma için kamp kadrosunu belirleyen teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Domagoj Vida, hazır olmadığı belirtilen Dorukhan Toköz ve ayrıca Kevin Prince Boateng'i ise kafileye dahil etmedi.

Siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından açıkladığı kamp kadrosunda bulunan isimler şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba, Elneny, Burak Yılmaz, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Diaby.





OYUNDAN ALININCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kartal'da geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında oyundan alınmasına tepki gösteren ve daha sonrasında bunun için özür mesajı yayımlayan Boateng'in Denizlispor maçı kafilesinde olmaması sürpriz olarak değerlendirilirken, Ganalı oyuncunun sözleşmesinde ise, "10 maçta en az 45 dakika forma giyerse kontratı otomatik uzar" maddesi de bulunuyordu.

Boateng, Beşiktaş'ta şu ana kadar 6 maçta bu kriteri yerine getirmişti.