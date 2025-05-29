Beşiktaş'ta Bodrum FK maçının hazırlıkları sürdü

AA & Ensonhaber
Beşiktaş, Süper Lig'in 38. ve son haftasında 1 Haziran Pazar günü Bodrum FK'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
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