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    Beşiktaş'ta gönderilecekler belli olmaya başladı

    Beşiktaş'ta gönderilecekler belli olmaya başladı

    Antalyaspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta, yeni sezon öncesinde kadrodan ayrılacak isimler de şekillenmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2020 - 13:33
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    Beşiktaş'ta gönderilecekler belli olmaya başladı

    Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Vodafone Part'ta Antalyaspor'u ağırlamıştı.

    Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonu futbolcular hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu.

    Yalçın, ''Hangi kafada sahaya çıktılar, hangi mentaliteyle oynuyorlar, inanılır gibi değil. İstediğimizi yapmayanlar gidecek. Bazı oyuncuları beklentilerimizi karşılayamadı. Gelecek senenin planlarını yapacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.

    İSİMLER BELLİ OLMAYA BAŞLADI

    Siyah-beyazlılarda bu isimler de belli olmaya başladı...

    Kartal'ın yeni sezon planlamasında düşünmediği futbolcuların takımda kiralık olarak forma giyen Rebocho, Diaby ve Elneny olduğu öğrenilirken; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens için de gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.


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