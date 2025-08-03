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Beşiktaş'ta günün ikinci idmanı gerçekleşti

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 03.08.2025 15:47
Beşiktaş'ta günün ikinci idmanı gerçekleşti

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile 7 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki günün ikinci antrenmanının salonda gerçekleştirildiği belirtildi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Yaklaşık 45 dakika süren idmanda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları üzerinde durulduğu aktarıldı.

Beşiktaş, St. Patrick's müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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