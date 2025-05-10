Beşiktaş'ta kanat harekatı: Dennis Man

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Beşiktaş, 2024-2025 sezonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Serie B ekiplerinden Parma'nın Rumen yıldızı Dennis Man'i gündemine aldı.

Rumen futbolcu, son iki yılda Parma'daki performansıyla Avrupa'nın birçok kulübünün dikkatini çekmeyi başardı.

KANAT TRANSFERİ LİSTESİNE ALINDI

Sağ kanatta görev yapan Man, sürati, çabukluğu ve oyun zekasıyla öne çıkarken, hem gol hem asist katkısıyla fark yaratıyor.

Beşiktaş teknik ekibi, 25 yaşındaki oyuncunun kanat dışında forvet arkasında da oynayabiliyor olmasını büyük avantaj olarak değerlendiriyor.

PERFORMANSI

Man'ın henüz potansiyelinin tamamına ulaşmamış olması ise, siyah-beyazlılar açısından onu geleceğe dönük değerli bir yatırım haline getiriyor.

Dennis Man, bu sezon Serie B'de çıktığı 34 maçta 11 gol atıp 8 asist yaptı.