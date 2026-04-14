Beşiktaş'ta kanat oyuncuları kendi kaderlerini belirleyecek

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli silahlarından kanat oyuncuları, son dönemde gol yollarında sessiz kaldı.

Öyle ki Orkun Kökçü ve Hyeon-gyu Oh'la gelen goller dışında son maçlarda kanat oyuncularından bir türlü verim alınamadı.

Hal böyle olunca kanat oyuncularının kaderini kalan maçlar belirleyecek.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçına gelene kadar bu bölgede forma giyen isimlerden verim alamıyordu.

Sezon başında transfer edilen Vaclav Cerny, son golünü 10 maç önce Konyaspor'a karşı attı.

Toplamda 6 gol 8 asisti bulunan Çek yıldız, bu süreçte yalnızca 2 kez gol pası verebildi.

Milot Rashica ligdeki tek golünü 13 hafta önce oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında buldu.

Sakatlıktan geri dönen El Bilal Toure ise en son 12 maç önce Kayserispor ağlarını havalandırmıştı.

Cengiz Ünder, Antalya önünde asist yaptı ancak gol sevincini 10 maç önce Eyüpspor'a karşı yaşadı.

Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Jota Silva, karşılaşmada fileleri havalandırarak, 14 haftalık sessizliğini bozmuş oldu.

Siyah-beyazlı ekipte, Jota Silva, El Bilal Toure ve Cengiz Ünder gibi isimlerin opsiyonu bulunuyor.

26 yaşındaki Portekizli futbolcunun 17 milyon euroluk opsiyonunun kullanılması mümkün görünmüyor.

Cengiz Ünder için 5 milyon euro olan bedel ise düşürüldüğü takdirde değerlendirilecek.

Sözleşmesinin son yılına girecek olan Milot Rashica ise gözden çıkarılmış durumda.